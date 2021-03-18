 

Airbus выпустила последний лайнер-гигант A380

18.03.2021, 20:08, Новости дня
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17 марта европейский производитель Airbus выпустил последний лайнер-гигант A380. Об этом написал Flightglobal.

Самолет отправили с завода в Тулузе в Гамбург для проведения работ по подготовке к передаче заказчику – авиакомпании Emirates из Дубая. Компания владеет 118 из 123 самолетов А380.

Несколько перевозчиков решили вывести самолеты A380 из эксплуатации в начале пандемии коронавируса. Лайнеры продолжат использовать Singapore Airlines, British Airways и Qantas.

Airbus решила закрыть программу производства А380 в 2019 году из-за отсутствия новых заказов на крупнейший пассажирский самолет с двумя полноценными палубами, пишет портал Аvianews.

Благодаря габаритам A380 позволял авиакомпаниям устанавливать роскошные салоны первого класса с персональными каютами для пассажиров. Однако из-за наличия четырех двигателей лайнеры-гиганты проигрывали двухдвигательным самолетам в экономичности.

Новые заказы на модель A380 не поступали, поэтому авиакомпания начала вывод самолетов из флота до кризиса в отрасли, вызванного пандемией.

Airbus А380 – крупнейший серийный авиалайнер в мире, его высота – 24 м, длина – 73 м, размах крыла – 79 м. Вместимость самолета – 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассной конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тыс. км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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