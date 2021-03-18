 

“Ничего себе парочка”. Полякова позировала на диване в обнимку с Винником

18.03.2021, 20:08, Новости дня
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Украинская певица Оля Полякова 18 марта в Instagram опубликовала совместное фото с коллегой Олегом Винником.

На снимке артисты запечатлены в обнимку на диване. 

“Кто в маске?” – подписала фото певица, вероятно, подразумевая шоу “Маска” на канале “Украина”.

“Ничего себе парочка”, – отреагировали на фото подписчики.

“Какие классные”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Полякова и Винник – детективы шоу “Маска” на канале “Украина”, которое является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера проекта состоялась 16 января. 

Кроме Винника и Поляковой, роль детективов исполняют певица Настя Каменских, музыкант Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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