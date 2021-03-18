“Ничего себе парочка”. Полякова позировала на диване в обнимку с Винником
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Украинская певица Оля Полякова 18 марта в Instagram опубликовала совместное фото с коллегой Олегом Винником.
На снимке артисты запечатлены в обнимку на диване.
“Кто в маске?” – подписала фото певица, вероятно, подразумевая шоу “Маска” на канале “Украина”.
“Ничего себе парочка”, – отреагировали на фото подписчики.
“Какие классные”, – написали в комментариях пользователи сети.
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Полякова и Винник – детективы шоу “Маска” на канале “Украина”, которое является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера проекта состоялась 16 января.
Кроме Винника и Поляковой, роль детективов исполняют певица Настя Каменских, музыкант Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.
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