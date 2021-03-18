“Ничего себе парочка”. Полякова позировала на диване в обнимку с Винником

Украинская певица Оля Полякова 18 марта в Instagram опубликовала совместное фото с коллегой Олегом Винником. На снимке артисты запечатлены в обнимку на диване. “Кто в маске?” – подписала фото певица, вероятно, подразумевая шоу “Маска” на канале “Украина”. “Ничего себе парочка”, – отреагировали на фото подписчики. “Какие классные”, – написали в комментариях пользователи сети. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Полякова и Винник – детективы шоу “Маска” на канале “Украина”, которое является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера проекта состоялась 16 января. Кроме Винника и Поляковой, роль детективов исполняют певица Настя Каменских, музыкант Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”