Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире. Об этом он сказал в эфире телеканала “Россия 24”.

Путин отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от его коллеги. Теперь он готов предложить обсудить ряд тем “в прямой открытой дискуссии”. В частности, он хотел бы в прямом эфире побеседовать о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности, а также обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов.

Он считает, что его диалог с Байденом был бы интересен и для россиян, и для американцев, и для представителей других стран.

По мнению Путина, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы “не пикироваться заочно”. Он добавил, что готов к диалогу завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. “Я бы не откладывал это в долгий ящик. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время”, – сказал Путин.

Он отметил, что на этих выходных собирается в тайгу “немножко отдохнуть”, поэтому готов поговорить с коллегой до или после своей поездки.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей. Президент РФ на следующий день ответил американскому коллеге детской поговоркой: “Кто так обзывается, тот сам так называется”.

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