В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости
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В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода”.
В Офисе генпрокурора отметили, что в минувшем году в суд направили шесть уголовных производств по факту преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
За январь–февраль 2021 года на рассмотрение суда направили два таких производства.
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