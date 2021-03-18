В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости

В Украине в 2020 году зарегистрировали 178 преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода”.

В Офисе генпрокурора отметили, что в минувшем году в суд направили шесть уголовных производств по факту преступлений, совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

За январь–февраль 2021 года на рассмотрение суда направили два таких производства.

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