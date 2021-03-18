 

Психологи объяснили, почему игривость важна в отношениях между мужчиной и женщиной

18.03.2021, 20:06, Разное
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Психологи из Германии и США объяснили, почему игривость важна в отношениях между мужчиной и женщиной. Как выяснилось, она связана с позитивными эмоциями и ассоциируется с сексуальностью.
По словам группы международных учёных, именно игривость помогает налаживать контакт при знакомстве, а в последующем способствует доверию и снижает уровень напряжения между партнерами. Также это качество ассоциируется с флиртом и даже имеет сексуально-романтический подтекст, особенно в супружеских парах.

Психологи называют игривостью возможность переосмысливать повседневность таким образом, чтобы даже в трудных ситуациях можно было снять напряжение. Игра помогает людям строить и укреплять социальные связи.

Другой взгляд на важность игривости в отношениях эксперты находят в биологических объяснениях. По их словам, именно игра помогает в организации социальных структур и навыков, которые приведут к репродуктивному успеху.

Источник: onlinelibrary.wiley.com



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