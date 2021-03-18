Ученые перечислили признаки искусственного происхождения Луны

Исследователи Луны всерьез полагают, что она имеет искусственное происхождение, а не природное, о чем отмечает научное сообщество. Они даже перечислили несколько отличительных признаков небесного тела.

Так, Луна вращается по странной траектории вокруг Земли, если учитывать ее размеры. Спутники аналогичного размера вокруг других планет движутся по иной орбите. Кроме того, возраст Луны составляет 5,3 млрд лет, а у Земли только 4,6 млрд лет. Спутник оказался старше не только нашей планеты, но и многих других тел в Солнечной системе.

При изучении Луны специалисты заметили, что во время столкновения с метеоритами часто звучит глухой звон, будто внутри спутник полый. Бросаются в глаза похожие друг на друга кратеры. Эксперты считают, что они сделаны с целью защиты спутника.

Также необычным является химический состав лунной коры, будто ее добывали где-то в другом месте. Исследователи обращают внимание на тектонические колебания спутника, будто происходят они по графику. В совокупности, заявляют эксперты, все это указывает на искусственное происхождение Луны.

Источник: readovka67.ru