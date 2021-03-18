В новой экранизации Mortal Kombat не будет Джони Кейджа

О причинах отсутствия любимого многими персонажа рассказал продюсер киноленты Тодд Гарнер.

По его мнению, Джони Кейдж очень похож на другого героя фильма – Кано, такой же «эгоистичный, весёлый, неординарный негодяй». По этой причине зрителю будет некомфортно следить на экранах за противостоянием двух таких ярких личностей, предположил продюсер. Второй причиной он называет весьма азиатскую атмосферу кинофильма, в которую плохо вписывается протагонист – белый мужчина. Это слишком по-голливудски, к тому же он актёр, что ещё более странно.

Однако Тодд Гарнер не исключает появления Джони Кейджа в будущих картинах или спин-оффе, ведь он «громко и чётко» услышал недовольство фанатов на счёт отсутствия героя в киноленте.

Из-за переноса в связи с пандемией коронавируса картина выйдет на экраны кинотеатров РФ только 8 апреля. Она имеет рейтинг R, соответственно к просмотру будут допущены зрители старше 18 лет.

Источник: fbm.ru