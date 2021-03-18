В продаже появилась видеокарта для майнинга Palit GeForce CMP 30HX

Неплохая новость для майнеров! Специальный ускоритель Palit GeForce CMP 30HX уже в свободной продаже. Он предназначен исключительно для майнинга криптовалют. За 724 доллара США его можно приобрести в арабском магазине Microless.

В основу конструкции видеокарты положен процессор NVIDIA CMP, говорят эксперты. Также они напомнили, что специальные майнинговые карты начали разрабатывать только для того, чтобы отвлечь майнеров от игровых ускорителей GeForce, которые используются не по прямому назначению и являются дефицитным товаром.

Представленная карта обладает базовой частотой GPU 1530 МГц, которую в случае необходимости можно увеличить до 1785 МГц. Как видим, показатели примерно такие же, как у игрового ускорителя Palit GeForce GTX 1660 Super GP. Кроме того, в устройстве использован чип TU116.