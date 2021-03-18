 

QIWI запускает бесконтактный платежный сервис

18.03.2021, 20:04, Новости дня
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Специалисты из компании QIWI использовали для создания собственного сервиса технологию SoftPOS. В результате появилась возможность осуществлять платежи бесконтактным способом, говорят эксперты.

Речь идет о принципиально новом решении, отмечают в QIWI. Новая технология, однако, все еще проходит испытания в России. Но результат разработчики ожидают получить очень скоро.

Когда выйдет полноценная версия сервиса, любой владелец смартфона с операционной системой Android сможет переводить деньги с банковских карт на специальные устройства для бесконтактных платежей. Подключить тестовую версию можно уже сейчас. Специальные опции предусмотрены в кошельке QIWI, утверждают эксперты.



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