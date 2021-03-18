Комфортный отдых для горожан организуют в районе Крутицкой набережной в Москве

Москва-река – это и транспортная магистраль, и туристический маршрут, и общественное пространство для местных жителей. Десять лет назад многие участки рядом с водным потоком представляли собой печальное зрелище; захламленные и заболоченные территории портили внешний вид столицы.

Но сегодня ситуация в Москве меняется в лучшую сторону. Берега городской реки превращаются в красивые пешеходные зоны, где люди могут гулять, устраивать пикники, кататься на велосипеде и заниматься разнообразными видами физической активности.

Работа по благоустройству Москвы-реки делится на две части. Первая состоит в обновлении исторических набережных. Власти стараются сохранять их ключевые элементы. Вторая – в создании новые зон отдыха у воды на месте полузаброшенных территорий и бывших промышленных зон.

Прилегающие территории также преображаются. Рядом с набережными появляются новые скверы, высаживаются деревья и кустарники, устанавливается освещение и возникают лавочки для пешеходов.

Власти столицы обустроили более 70 километров набережных Москвы-реки с 2011 года. Самыми популярными среди горожан являются обновленные Москворецкая, Пресненская и Лужнецкая набережные. Там жители столицы и туристы проводят свободное время: гуляют, занимаются спортом или просто отдыхают.

В период с 2021 по 2023 год планируется отремонтировать 121 километр городских набережных. Будут приведены в порядок 16 мостов. Появится около 40 новых зон отдыха для горожан. Власти Москвы имеют большие планы по благоустройству участка от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода.

Сейчас в этой зоне подход к реке ограничен из-за промышленных построек. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что Крутицкая набережная станет еще одним любимым местом горожан. Там появятся прогулочная зона, а также сеть велосипедных дорожек, пункты велошеринга и велопарковки.

“Также запланирована организация площадок отдыха, озеленение территории, строительство берегоукрепления”, – добавил Кузнецов.

Стадион “Торпедо”, находящийся на реконструкции, должен стать центром притяжения для всех жителей Даниловского района. Здесь будут оборудованы помещения для занятия различными видами спорта.

Власти Москвы делают все, чтобы создать безопасную среду в этом районе. Особое внимание они уделяют улучшению системы освещения, оборудованию пешеходных переходов и остановочных пунктов для того, чтобы родители могли спокойно отпускать детей на спортивные секции.

При проведении работы по благоустройству набережным будут учтены замечания и предложения горожан. Общественные обсуждения продлятся с 17 по 30 марта 2021 года. Каждый может задать вопрос или высказать пожелания на сайте “Активный гражданин” в разделе “Общественные обсуждения”.