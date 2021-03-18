 

Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило

18.03.2021, 20:02, Разное
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Российский политик рассказал, что встречался с Джо Байденом на различных международных мероприятиях. Дмитрий Медведев отметил, что тогда демократ производил “адекватное впечатление”. “Судя по всему, время его не пощадило”, – подчеркнул он.

Зампредседателя Совбеза отказался развернуто комментировать оскорбление Байдена. Вместо этого Медведев вспомнил цитату известного австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда. “Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость”, – цитирует политика РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на выпад американского коллеги. Глава страны пожелал Джо Байдену здоровья и добавил, что обычно люди видят в окружающих собственные качества. По его словам, в детской фразе “Кто так обзывается, тот так и называется” заложен глубокий психологический смысл.

Лидер Соединенных Штатов накануне дал интервью телеканалу ABC News. Глава Белого дома назвал Путина “убийцей” и обвинил Россию в попытках вмешаться в ход президентских выборов в конце прошлого года. В заключение Джо Байден пригрозил привлечь Москву к ответственности за агрессивные действия.

В конце января этого года состоялись телефонные переговоры президентов России и США. Беседа, длившаяся более получаса, была “рабочей и откровенной”. Тогда в Кремле сообщили, что у Владимира Путина и Джо Байдена есть разногласия по многим вопросам, но диалог будет продолжаться.



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