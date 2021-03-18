 

В Крыму назвали сроки выхода на федеральный уровень оказания медуслуг

18.03.2021, 20:01, Новости дня
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Медицинские организации Крыма будут соответствовать лицензионным требованиям на 95% к 2023 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов совещания с правительством Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

«В общей сложности дополнительно для реконструкции [медучреждений] и достижения целей, имея ввиду лицензирования здравоохранения, выделено правительством Москвы 24 млрд рублей по 8 млрд в год, что позволит закупить более 416 единиц нового высокотехнологичного оборудования и провести ремонт в 316 учреждениях здравоохранения, что позволит нам к 2023 году достигнуть показателя 95% соответствия лицензионным требованиям», – приводит ТАСС слова Аксенова.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, который также  был на совещании, медицинские организации города через два года будут полностью соответствовать лицензионным требованиям, на сегодня 40%  учреждений Севастополя отлицензированы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовку к процедуре лицензирования медучреждений Крыма и Севастополя необходимо завершить в течение двух лет, чтобы жители региона могли получать медицинские услуги на должном федеральном уровне.



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