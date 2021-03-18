Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), созданный на базе частного медучреждения. Пациенты смогут получить все необходимые обследования и консультации в одном месте, информирует пресс-служба областного правительства.

Новый ЦАОП заработал при Центре новых медицинских технологий. Основная задача учреждения – максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование. Здесь по системе ОМС будут обследовать, лечить и наблюдать жителей Советского и Первомайского районов города.

«Ко всем ЦАОПам у нас одинаковые требования. Пациент все необходимые обследования и консультации получает в одном месте. На постановку диагноза у центра есть две недели. После чего больной сразу должен быть направлен на консилиум в онкодиспансер, получить все назначения и начать лечение. Такой подход позволяет нам выявлять злокачественные опухоли на первой и второй стадиях, вовремя оказывать медицинскую помощь, давая людям высокую вероятность жить долго и счастливо», – сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Центр амбулаторной онкологической помощи при Центре новых медицинских технологий в Новосибирске полностью соответствует требованиям к стандартному оснащению таких центров, говорится в сообщении на сайте.

«Пациенту никуда не нужно будет выходить за пределы нашего здания. Здесь находятся все специалисты, диагностическое оборудование: эндоскопическое [оборудование] с возможностью биопсии, лучевая диагностика, новый компьютерный томограф без ограничения по весу пациента. Также у нас есть цифровой маммограф, семь кабинетов УЗИ-диагностики с аппаратами экспертного класса. Мы можем делать пункцию молочной железы, предстательной, щитовидной, поджелудочной, печени и ставить диагноз на основании цитологического или гистологического исследования. Лабораторная база представлена всеми современными методиками, включая молекулярно-генетические», – отметила руководитель ЦАОП Ирина Останина. Кроме того, пациенты смогут амбулаторно проходить курсы химиотерапии в дневном стационаре.

Всего в Новосибирской области действуют уже семь центров амбулаторной онкологической помощи. Всего до 2024 года по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе планируется создать 16 таких центров.