Дадли и Вернон Дурсли станут положительными персонажами в новой редакции «Гарри Поттера»

Английская писательница Джоан Роулинг выпустить отредактированную версию цикла книг о Гарри Поттере, в которой будут исправлены недочёты оригинального текста. Главные изменения коснутся семейства Дурслей, которые из антагонистов, угнетающих главного героя, станут положительными персонажами.

Поводом к переписыванию текста послужили многочисленные жалобы бодипозитивных читателей книг о Гарри Поттере, которые указывают, что отрицательные персонажи Вернон и Дадли Дурсли описываются как «толстые» и «лишённые шеи». Всё это вызывает у читателя мысли о том, что бодипозитивные люди обязательно злые, жестокие и глупые. Джоан Роулинг перепишет связанные с ними сцены, сделав из Вернона Дурсля любящего отца Гарри Поттера, а его сын Дадли станет лучшим другом главного героя. В новом варианте сюжета Дадли будет учиться в Хогвартсе на факультете Пуффендуй, именно он убьёт василиска во второй книге серии и будет давать полезные советы главным героям по ходу повествования.

«Делать бодипозитивного персонажа злым – настоящее преступление. И ещё большее преступление – описывать абьюзивные отношения между отчимом и приёмным сыном. В XXI веке такой дикости в литературе быть не должно. Дядя Вернон станет добрым, любящим и ласковым. В какой-то момент он даже будет испытывать романтические чувства к своему племяннику, однако это не зайдёт дальше объятий и поцелуев», – рассказала Джоан Роулинг.

—