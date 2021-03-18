Мнение: Письмо: “Уходила в плюс и расставалась”

Это обычное письмо в рубрику, можно сказать традиционное, ничего про феминизм тут нет.

Но я его разберу с точки зрения вопроса о феминизме, который мы обсуждали в предыдущем посте.

Хочу показать, что на самом деле мешает женской независимости.

Хотя это не показательное письмо, но любое женское письмо можно с этой точки зрения рассмотреть.

italy_my_love

Уважаемая Эволюция!

Это мое третье письмо в рубрику, предыдущие письма не были опубликованы. Ситуация развивается дальше, и мой запрос несколько изменился.

Кратко обо мне: 39 лет, замужем никогда не была, детей нет. За собой слежу, выгляжу нормально, внешностью и здоровьем занимаюсь. Самые долгие отношения (4.5 года жили вместе) закончились восемь лет назад. Тогда я совершила большую ошибку, не работала почти семь лет, из-за чего деградировала прилично, разрушила хорошие в общем отношения, и еще долгое время после разрыва жила на деньги бывшего.

(Вот автор, у которой взрываются часики. Это не общество ее заставляет рожать, обществу дети от одиноких первородящих женщин 40+ не нужны, потому что шансов, что это будет здоровый и счастливый ребенок не много. Часики тикают у автора, потому что шанс стать матерью пока еще есть, а скоро его не будет. У знакомых, подруг, окружающих будут дети, это огромный пласт жизни, это близкие любимые люди, а бездетный человек этого лишен, и после сорока лет даже женщины с дырой в голове от этого понимания начинают грустить. Почему автор попала в такую историю? Потому что семь лет сидела на шее у парня. Ей никто не мешал работать, наоборот поддерживали и помогали деньгами, и она могла и обучение пройти и начать работать в какой-то интересной области с маленькой зарплаты, чего не могут себе позволить мужчины, особенно женатые. Ей создавали условия для роста, но она просто болталась на шее и витала в облаках, как та Стрекоза. Конечно эту обузу в конце концов сняли с шеи. Вот это и гробит женщин. Постоянный расчет на мужское плечо, на согласие мужчин опекать женщин. Чтобы избежать искушения, надо иметь самоуважение и четкое понимание, что нельзя быть паразитом, что вы отвечаете за свои опоры)

Благодаря вашему блогу четыре года назад взялась за ум. Сначала занялась волонтерством, чтобы хоть что-то начать делать, а потом нашла работу в небольшой НКО. Сейчас работаю там директором, дохода хватает только на самое необходимое, значительная часть уходит на аренду квартиры. Благодаря работе удалось получить специальность коуча, сейчас пытаюсь раскрутить свой блог и начать зарабатывать коучингом. Отношения после самых долгих были в основном дисбалансные: то минус, то, когда опускала, как мне казалось, планку, быстро уходила в плюс и расставалась.

(Специальности коуча не бывает. Но предположим, у автора есть какая-то профессия и даже заработок. Теперь она может рассчитывать на партнерские отношения с мужчиной равной ОЗ. К сожалению лет ей уже немало для первого ребенка и часики заканчивают тикать. Поэтому мужчина равной ОЗ – это мужчина, уже имеющий детей, и старше ее по возрасту. Бездетные ровесники хотят жениться на более молодых женщинах)

Год назад в метро по дороге на обучение познакомилась с Л. Ему сейчас 34 года, не женат, детей нет, работает в IT-компании. Через несколько дней после знакомства он уехал в отпуск на две недели, постоянно оттуда звонил и писал. Перед самым карантином вернулся, и практически сразу все как-то перешло в уже близкий формат, остальные знакомства я свернула.

Во время самоизоляции больше времени проводили у него, смотрели фильмы, готовили, ездили на прогулки за город. Когда жизнь вернулась в привычное русло, начали встречаться так: два раза в неделю ходим куда-то, ночуем друг у друга и утром расстаемся. За это время мы съездили вместе на море, на пару дней в Суздаль после Нового года и только что вернулись из поездки в горы. Все основные расходы в поездках были на нем, я не могу сейчас себе это позволить. Из внепланового трачу только на свое обучение, блог и подарки ему. Не супер дорогое, но для меня существенные суммы сейчас.

(Автор завела отношения с мужчиной с ОЗ выше, куда более молодым, более состоятельным. Она важно заявляет, что не может себе позволить равные вложения, как будто это как-то меняет дело. Ситуация получается такой, что для непринужденных встреч во время карантина она мужчину устраивала, а для брака – никоим образом, это хорошо понятно всем и даже ей, если она чуть сдвинет корону. Вот это то, чего не видит феминизм. Мужчины готовы оплачивать досуг и брать на себя вложения в романтических отношениях. Но они не хотят жениться в ущерб себе и это справедливо. Вот это феминистки часто называют доминированием: когда женщинам хочется использовать мужчину, а он не дает и выдвигает условия)

Его рабочий график практически не оставляет свободного времени на «ленивые» выходные. Параллельно с основной работой у него еще одна занятость, которая подразумевает две суточные смены в неделю почти без связи. С тех пор, как его повысили в августе до технического директора, мы, наверное, раза два могли нормально выспаться в выходной и провести полдня вместе, потому что никуда никому не надо было бежать сразу. При этом живем мы в разных концах города, и эти разъезды очень неудобны.

Я, конечно, к нему прикипела за это время, скучаю по нему, люблю с ним засыпать и просыпаться. Его чувства мне оценивать сложно, он очень неэмоциональный для меня, не нежничает особо. Изредка говорит, что скучает, то вдруг может начать трогать мои пальцы и сюсюкать, как ребенок, говорить, какая я замечательная (это вот недавно началось). Знаю, что периодически из меня лезли баги, то Училка, то Штурман, но потом я, вроде, их стала лучше контролировать. Это тоже отражалось на его поведении. Мы с ним в принципе часто во взглядах не совпадаем, но за это время ни разу не ссорились.

(Он очень ей подходит как вариант мужа. Молодой, непроблемный, с нормальным заработком и перспективой. Она ему не подходит по всем направлениям. Как подруга для досуга – да, за неимением пока лучшего. Как жена – нет. Разделить с человеком границы – это значит увидеть его интересы без иллюзий, в которых его жизнь посвящена не ему, а вам)

Пошел второй год, как мы вместе, логично было бы сейчас съезжаться, но ни о чем таком он даже не заговаривает. Часики мои уже взрываются. Я ещё надеюсь создать семью и родить, а Л, очевидно, со мной не готов, хотя в принципе он ориентированный на отношения и семью. В любви я ему признавалась один раз, в ответ ничего не услышала. Ходов у меня, по сути, больше нет.

(Логично было бы съезжаться? Что это за логика? Логично было бы мужчине посадить на шею автора с ее поспешным декретом, блогом, коучингом и всеми остальными проблемами? Это было бы очень нелогично)

Три недели назад арендодатель сообщил мне о продаже квартиры, которую я снимаю. Я начала поиск, Л только спросил, нужен ли мне риэлтор. И все. Потом мы съездили в горы. Там я с его подачи впервые в жизни встала на горные лыжи, это было очень круто! На эмоциях благодарила его за то, что он открыл для меня новый мир.

(Она ждала, что он предложит ей переехать к нему и пойти в загс. А он и так ее отвез в горы на свои деньги. Она благодарила его “на эмоциях”, а так-то конечно не за что его было благодарить, ведь не женился, а должен был)

Возвращались мы 8 марта, он специально взял билет на утренний рейс, чтобы вечером мы могли куда-то сходить, но в итоге он ничего не забронировал заранее, а 8-го это было уже невозможно. Свое рапанье недовольство я не сдержала, о чем потом, конечно, пожалела. В такси уже предложила приготовить ужин и провести вечер у меня дома, но настроение было так себе. Утром, вроде, нормально общались, но, понятно, что все мои закидоны не прошли бесследно, и ужин не сотрет из памяти мои кислые щи. На следующий день он улетел в родной город, за эти дни только писал, позвонил один раз уже под конец поездки.

(Он оплатил поездку в горы и научил ее кататься на лыжах. А она в ответ накормила его кислыми щами и новыми претензиями. И вот когда такие тетки как автор метят замуж, мужчинам совершенно ясно, что кислые щи в ответ на вложения будут всегда)

Эволюция, насколько я понимаю, в целом моя проблема в незрелости и в том, что я присвоила Л, поэтому лезли баги и росли щипцы. В первую очередь мне нужно работать над своими опорами, их у меня нет, но отношения пока еще есть, разрыв он не инициирует. Сегодня он вернулся, и вечером мы встречаемся. Мне кажется, что в динамический баланс мне уже не вырулить, нужно сделать выводы на будущее и по-человечески уйти, но вдруг корона моя настолько велика, что я что-то вижу не так.

(Выруливатель. Молчала бы лучше про руль. Пока она только съезжает вниз на заднице и будет ехать туда дальше. Даже если совершит попытку уйти, это будут щипцы, после которых она постучится в маленькую дверь. Отношения закончит мужчина. Надеюсь, она хотя бы коуч не по теме отношений и границ. А то многим читающим блог кажется, что эта денежка на дороге валяется и зря пропадает)

Понятно, что тут уже не до красоты, мне хотя бы минимизировать свои потери. Квартиру я ищу, у меня на это еще дней десять. Конечно, перееду, продолжу жить одна и заниматься своей работой. Как мне теперь действовать в границах с Л? Как повести себя правильно без щипцов и короны, когда очевидно, что шагов к дальнейшему сближению он не делает?

(Лучшее, что можно тут сделать – потихоньку спустить на тормоза, без драм и расставаний, без щипцов и выяснений отношений. Парень и сам уже хочет от нее избавиться деликатно, в идеале перевести в дружбу. А впереди лето и ему нужна новая девушка. Вот на дружбу и ей надо перевести, только без громких отказов от секса. В ее случае любой резкий жест будет скалкой)

С уважением,

Елена