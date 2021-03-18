Еще по одной: Кендалл и Кайли Дженнер пьют текилу и делают друг другу макияж

Четверг — это маленькая пятница, подумали сестры Дженнер и записали видео, в котором воплощают в жизнь лучший сценарий девчачьей вечеринки — пьют и красятся. На YouTube-канале семейства Кардашьян-Дженнер появилось видео, в котором 23-летняя Кайли приезжает к своей старшей сестре, 25-летней Кендалл, чтобы распить бутылочку текилы, поболтать по душам, а заодно снять мейкап-туториал. Кстати, текилу они выбрали не простую, а бренда, который Кендалл запустила в начале этого года. Это первый самостоятельный бизнес модели.

Почти четыре года я занимаюсь созданием текилы с самым лучшим вкусом. Десятки слепых дегустаций, поездки на завод, анонимное участие в мировых дегустационных конкурсах и выигрыш в них, и вот, 3,5 года спустя, как мне кажется, мы сделали это! Это единственное, что мы пили на протяжении последнего года,

– рассказала Кендалл в феврале. Ее марка, кстати, уже успела завоевать несколько престижных наград, в том числе World Tequila Awards в номинации “Лучшая выдержанная текила”, и приз председателя жюри (Chairman’s Trophy) от Ultimate Spirits Challenge.

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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

В общей сложности, за время, пока идет видео, девушки выпили по восемь стопок кактусовой водки, сделали сомнительных цветов smoky eyes — фиолетовые для Кендалл и желтые для Кайли, а заодно обсудили подростковые проблемы с кожей:

Я помню лето перед девятым классом, когда мои прыщи будто сошли с ума. Я подумала: “Черт возьми, я иду в старшую школу, а этот парень действительно крут, но у меня нет никаких шансов…” Но суть в том, что когда я приходила в школу и спрашивала тебя, видно ли мое акне (хотя, очевидно, что видно), ты всегда отвечала: “Ты выглядишь прекрасно”,

– вспомнила Кендалл, после чего они с Кайли буквально расплакались.

Это видео стало продолжением легендарного ролика двухлетней давности, в котором Кайли делала “пьяный” макияж с Хлое Кардашьян. Он вышел в августе 2019-го и за это время собрал более 20 миллионов просмотров. Побьет ли эту немаленькую цифру коллаборация Кайли с Кендалл – увидим со временем.