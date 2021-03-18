«Заставит покраснеть даже диктатора» – Daily Mirror о реакции на новый британский законопроект о протестах

Одобренный палатой общин парламента Великобритании законопроект о праве на протесты породил огромное количество споров, пишет Daily Mirror. Отдельные его пункты, к примеру, позволяющие полиции устанавливать время начала и окончания демонстраций или устанавливать лимит шума для протестующих, вызвали негодование у ряда политиков и организаций. По словам лейбориста Гэвина Робинсона, новый законопроект «заставит покраснеть даже диктаторов».



Reuters

Новый законопроект касательно права на протесты был одобрен в палате общин парламента Великобритании, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, законопроект получил ошеломительную поддержку представителей от консерваторов: лишь три парламентария-консерватора воздержались от голосования, остальные проголосовали за. Теперь законопроект будет рассмотрен на предмет исключения наиболее спорных элементов, после чего его передадут на согласование в палату лордов.

Как отмечает Daily Mirror, законопроект был одобрен палатой общин, несмотря на активное возмущение по поводу некоторых из его пунктов. К примеру, согласно законопроекту, «серьёзное раздражение» человека без значимой причины будет незаконным действием, карающимся вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Кроме того, полиция будет вправе устанавливать лимиты шума для протестующих, а также время начала и окончания демонстраций. Законопроект также предусматривает наказание за вандализм и помехи движению.

Ряд представителей от полиции и юстиции предупредили, что такие меры могут стать угрозой для демократии. Даже бывший премьер от консерваторов Тереза Мэй заявила, что боится возможных «ненамеренных последствий».

Депутат парламента от партии лейбористов Дэвид Лэмми раскритиковал новый законопроект, отмечает издание. «Я рад, что драконовские лимиты на силу протестов ещё не были введены во время великих протестов XX века, приведших к реальным изменениям», — приводит Daily Mirror слова Лэмми. По мнению политика, вместо того чтобы объединить людей, правительство предлагает законопроекты, натравливающие их друг на друга и отнимающие часть их свобод. Коллега Лэмми из партии DUP Гэвин Робинсон также остался недоволен законопроектом, отметив, что «размытый характер написания этого законопроекта заставит покраснеть даже диктатора».

Как отмечает издание, законопроект предусматривает также множество других изменений, однако именно его пункты в отношении протестов породили наибольшее количество споров. По словам лейбориста Клайва Льюиса, законопроект является «верхушкой авторитарного айсберга, который готовится столкнуться с общественным неприятием. Демократию расчётливо ликвидируют, чтобы сделать общество безголосым и бессильным». Совместное заявление на тему законопроекта также выпустили организации Extinction Rebellion и Black Lives Matter: они назвали законопроект «неприкрытой попыткой создать авторитарное государство, где голоса простых людей заглушены наказаниями со стороны государства».