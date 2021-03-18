Guardian – Пекин разрешит въезд в страну иностранцам — но только привитым китайскими вакцинами

Китай возобновляет оформление виз для иностранцев из десятков стран, при условии, что они привиты против COVID-19 вакциной китайского производства, пишет The Guardian. Как отмечает газета, многие увидели в этом заявлении стремление Пекина подтолкнуть другие страны к одобрению китайских препаратов для вакцинации. Однако сами китайские власти отрицают эти обвинения и утверждают, что дело всего лишь в эффективности и безопасности их препаратов, передаёт издание.



Reuters

Китай возобновляет оформление виз для иностранцев из десятков стран, но только при условии, что они были привиты против COVID-19 вакциной китайского производства, пишет The Guardian. Этот шаг заставил задуматься о мотивах, стоящих за этой просьбой, учитывая, что китайские вакцины не одобрены во многих странах, с которыми Пекин открыл сообщение, а также о том, будут ли в Китае принимать людей, привитых иностранными вакцинами, произведёнными в других странах — в том числе одобренными Всемирной организацией здравоохранения, отмечает издание.

Как напоминает газета, в период пандемии Пекин запретил большую часть поездок в Китай однако на этой неделе китайские посольства в 20 странах объявили о возобновлении процесса выдачи виз для восстановления «упорядоченного человеческого потока». На данный момент этот процесс открыт для Гонконга, США, Великобритании, Индии, Австралии, Ирака, Таиланда, Хорватии, Израиля, Пакистана и Филиппин. Любой потенциальный въезжающий в страну должен пройти либо полный курс вакцинации двумя компонентами вакцины, либо вакцинацию однокомпонентной вакциной по меньшей мере за 14 дней до поездки, однако вводимый препарат должен быть произведён в Китае. При этом требования наличия отрицательного теста на COVID-19 и карантинные правила всё ещё остаются в силе.

Как передаёт издание, сначала Китай объявил об изменениях в визовом процессе для иностранцев из Гонконга, где китайская вакцина Sinovac уже вводится населению. Китайские вакцины также были одобрены для использования на Филиппинах, в Таиланде и Ираке, но в ряде других стран, которым Китай предложил возможность поездок, китайские препараты отсутствуют, подчёркивает The Guardian. Это, к примеру, означает, что из китайского предложения по умолчанию были исключены жители Австралии, которые могут получить только одобренную в стране вакцину по предписанию врача.

Тем временем, после критики на раннем и этапе и подозрений, связанных с отсутствием опубликованных данных об испытаниях китайских вакцин, в настоящее время эти препараты получают всё более широкое признание, хотя их показатели эффективности сильно различаются, отмечает газета. Однако до сих пор неизвестно, насколько эффективно ограничивается передача инфекции как у отдельных людей, так и на популяционном уровне, в случае использования нескольких типов препаратов.

Как напоминает The Guardian, в настоящее время Китай располагает пятью вакцинами, одобренными для общего применения или использования в чрезвычайных ситуациях, три из которых поставляются в другие страны либо посредством торговых соглашений, либо в рамках гуманитарной помощи. Это стремление к поставкам на международном уровне получило название «вакцинная дипломатия» и было направлено на повышение роли Китая в качестве мирового жертвователя в сфере здравоохранения — в основном в Азии, Африке и Южной Америке, поясняет издание.

Как передаёт газета, во вторник представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг предположение о том, что новое правило было разработано ради признания китайских вакцин другими странами, и заявил, что дело исключительно в эффективности и безопасности препаратов, изготовленных в стране.

По мнению эксперта по инфекционным заболеваниям и вакцинам Сиднейского университета Роберта Буя, заявление Пекина стало «хорошим знаком» для людей, возвращающихся в Китай на работу, однако тот факт, что вакцины китайского производства недоступны во многих странах, осложняет ситуацию. «Я надеюсь, что китайские власти примут любую зарекомендовавшую себя вакцину от ковида», — заметил Буй.