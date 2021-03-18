Das Erste – в ЕС опасаются, что вакцинный паспорт расколет общество

Согласно текущему плану Еврокомиссии, в ЕС уже летом должен действовать вакцинный паспорт, пишет Das Erste. Впрочем, согласование этого процесса будет непростым: многие члены Европарламента опасаются, что такой документ приведёт к расколу общества на привитых и непривитых. Кроме того, политики сомневаются, что страны — члены ЕС смогут согласовать восстановление свободы перемещений для привитых.



Reuters

Еврокомиссия предлагает введение признаваемого во всех странах ЕС вакцинного паспорта, который нельзя будет подделать, пишет Das Erste. Впрочем, ряд членов Европарламента поддерживает идею санитарно-эпидемиологического сертификата. Как отметила вице-президент Европарламента Никола Беер, вакцинный паспорт не должен привести к расколу между привитыми и непривитыми, поэтому такой документ должен содержать данные не только о прививках, но и о результатах тестов на коронавирус.

Кроме того, депутат Европарламента Патрик Брайер предупредил, что столь важные медицинские данные должны не собираться в общий прививочный регистр, а принадлежать исключительно частным лицам. По мнению Брайера, это обеспечит сохранность личных данных и предотвратит опасность взлома.

Что же касается возможности свободы путешествий, то прививочный паспорт сможет обеспечить её только в том случае, если страны ЕС выработают общие правила в данной сфере, отмечает Das Erste. Евродепутат Тимо Фолькен считает, что это маловероятно, поскольку страны — члены ЕС в прошлом уже показали отсутствие намерений договориться по этому вопросу.

Эксперт Европейской народной партии по здравоохранению Питер Лизе выступил за то, чтобы привитым от коронавируса людям восстановили право на свободу перемещения. При этом он также скептично настроен касательно договорённости о свободном перемещении лиц с вакцинным паспортом среди стран ЕС.

Согласно текущему плану, вакцинный паспорт должен быть введён в ЕС уже этим летом, пишет Das Erste. По мнению депутата от партии зелёных Ютты Паулюс, эта цель излишне амбициозная. Паулюс выразила сомнения в том, что 27 стран-членов смогут так быстро уладить все логистические и технические детали. «Если учесть, как протекает процесс вакцинации, то у меня возникают обоснованные сомнения в том, что страны-члены могут уладить все вопросы за три месяца», — приводит издание слова Паулюс.

Как отмечает Das Erste, касательно вакцинного паспорта остаётся ещё много вопросов. Кроме того, до сих пор не до конца установлено, защищает ли вакцина окружающих от заражения и как долго длится её эффект.