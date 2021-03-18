 

Das Erste – в ЕС опасаются, что вакцинный паспорт расколет общество

18.03.2021, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно текущему плану Еврокомиссии, в ЕС уже летом должен действовать вакцинный паспорт, пишет Das Erste. Впрочем, согласование этого процесса будет непростым: многие члены Европарламента опасаются, что такой документ приведёт к расколу общества на привитых и непривитых. Кроме того, политики сомневаются, что страны — члены ЕС смогут согласовать восстановление свободы перемещений для привитых.


Reuters

Еврокомиссия предлагает введение признаваемого во всех странах ЕС вакцинного паспорта, который нельзя будет подделать, пишет Das Erste. Впрочем, ряд членов Европарламента поддерживает идею санитарно-эпидемиологического сертификата. Как отметила вице-президент Европарламента Никола Беер, вакцинный паспорт не должен привести к расколу между привитыми и непривитыми, поэтому такой документ должен содержать данные не только о прививках, но и о результатах тестов на коронавирус.

Кроме того, депутат Европарламента Патрик Брайер предупредил, что столь важные медицинские данные должны не собираться в общий прививочный регистр, а принадлежать исключительно частным лицам. По мнению Брайера, это обеспечит сохранность личных данных и предотвратит опасность взлома.

Что же касается возможности свободы путешествий, то прививочный паспорт сможет обеспечить её только в том случае, если страны ЕС выработают общие правила в данной сфере, отмечает Das Erste. Евродепутат Тимо Фолькен считает, что это маловероятно, поскольку страны — члены ЕС в прошлом уже показали отсутствие намерений договориться по этому вопросу.

Эксперт Европейской народной партии по здравоохранению Питер Лизе выступил за то, чтобы привитым от коронавируса людям восстановили право на свободу перемещения. При этом он также скептично настроен касательно договорённости о свободном перемещении лиц с вакцинным паспортом среди стран ЕС.

Согласно текущему плану, вакцинный паспорт должен быть введён в ЕС уже этим летом, пишет Das Erste. По мнению депутата от партии зелёных Ютты Паулюс, эта цель излишне амбициозная. Паулюс выразила сомнения в том, что 27 стран-членов смогут так быстро уладить все логистические и технические детали. «Если учесть, как протекает процесс вакцинации, то у меня возникают обоснованные сомнения в том, что страны-члены могут уладить все вопросы за три месяца», — приводит издание слова Паулюс.

Как отмечает Das Erste, касательно вакцинного паспорта остаётся ещё много вопросов. Кроме того, до сих пор не до конца установлено, защищает ли вакцина окружающих от заражения и как долго длится её эффект. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Рустам Гильфанов: 5 технологий искусственного интеллекта, способных кардинально изменить будущее

10.10 / В компании Microsoft сообщили, почему от имени МВД РФ блокируют смартфоны

29.12 / Главный расследователь Bellingcat Грозев: По украинским стандартам я не богатый человек. У меня есть акции в СМИ, которые оцениваются, может, в $10 млн

31.08 / Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

07.12 / Представитель Путина предложил называть жителей Аляски “гражданами Российской империи”

30.12 / Представитель президента в КСУ заявил, что глава суда Тупицкий не имеет полномочий назначать спецзаседания

13.11 / Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Карабаху

24.06 / ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу о конкурсе в Высший совет правосудия

19.08 / В пострадавшем от взрыва Бейруте распространяется коронавирус

14.11 / В Австралии разработали технологии управления грозами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска