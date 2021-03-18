 

Insider – половина американцев хочет вернуться в офис — больше ради встречи с коллегами, чем с начальством

18.03.2021, 19:22, Новости дня
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По результатам опроса среди американских работников, проведённого компанией Envoy, почти половина респондентов хочет вернуться в офис, но с сохранением возможности работы из дома, пишет Insider. Ради гибридного графика, сочетающего удалёнку и личное присутствие на рабочем месте, многие готовы на снижение зарплаты, а некоторые даже грозят уволиться, если им не предоставят такую опцию.


Reuters

Почти половина американцев хочет вернуться в офис с удалёнки — по крайней мере на несколько дней рабочей недели. Правда, основной мотивацией для многих выступает встреча с коллегами, а не начальством, пишет Insider. 

 

В рамках своего нового исследования компания Envoy, изучающая обстановку на рабочих местах, опросила 1000 работников из США относительно перспективы возвращения в офис с удалёнки спустя год после начала пандемии. 

 

Как выяснилось, большинство респондентов беспокоятся из-за рисков для здоровья и надеются, что смогут договориться о графике, сочетающем присутствие в офисе и работу из дома. За такой формат выступили 48% опрошенных, 41% участников исследования даже заявил, что готов отказаться от более высоких выплат ради возможности хотя бы часть времени работать удалённо. А 47% утверждают, что готовы уволиться, если работодатель не предоставит гибридный график, включающий в себя дни, в которые можно работать из дома. 

 

Если говорить о работе из офиса, многие хотели бы иметь такую возможность ради личного общения с коллегами. По результатам опроса, 37% респондентов строили бы свой график, основываясь на том, кто ещё в тот или иной день будет на работе. Некоторые просто соскучились по коллегам — больше, чем по начальству. За возвращение в офис ради встречи с товарищами по работе выступили 23%, в то время как с начальниками не прочь пообщаться 18%.

 

Как отмечает Insider, график, который сочетает работу из дома и периодические походы в офис, выглядит наиболее вероятной моделью возвращения к относительно нормальному течению жизни. Многие крупные компании, вроде Amazon и Google, уже заявили, что, скорее всего, будут вводить подобные форматы для своих сотрудников. 

 

В своём декабрьском интервью CNBC будущий глава Amazon Энди Джесси отметил: «Мне кажется, что многие офисные здания будут переходить с системы индивидуальных кабинетов и рабочих мест на формат «горячих столов», при котором вы сами решаете, в какой день приходите и резервируете для себя свободное рабочее место». 

 

Гендиректор Google Сундар Пичаи всё равно уверен в важности личного взаимодействия между сотрудниками и считает, что «будущее не будет на 100 процентов удалённым». «Мы твёрдо верим, что личное взаимодействие, пребывание единым коллективом, чувство общности очень важны в период, когда необходимо решать сложные задачи, создавать что-то новое», — заявил Пичаи в интервью Time 100 в сентябре.



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