Польский эксперт – в случае войны с НАТО РФ будет рассматривать Белоруссию как часть своей территории

Москва уже давно считает Белоруссию частью стратегического пространства России, а белорусскую армию — частью собственных вооружённых сил, пишет польский журналист Гжегож Кучиньский. На портале Tysol он рассказывает, что сегодня у Лукашенко, который понимает, что РФ выступает единственной опорой его власти, нет выбора, кроме как идти на дальнейшие уступки по интеграции, которые рано или поздно приведут к полному поглощению Россией Белоруссии.



Reuters

«Уже долгие годы Белоруссия представляет собой особую ценность для России, особенно в военном плане. Впрочем, на протяжении веков по этому сухопутному мосту маршировали большие европейские армии, полные желания победить Москву, но также и российские войска, желающие взять Европу. Кризис режима Лукашенко поставил под угрозу фактический военный контроль РФ над Белоруссией, значение которой определяется тремя причинами. Во-первых, Белоруссия — буфер, отделяющий Россию от НАТО на самом коротком отрезке пути из Европы в Москву. Во-вторых, именно благодаря Белоруссии резко сокращается расстояние до российского эксклава в Калининграде. В-третьих, вследствие использования территории и сил Белоруссии, в будущем будет куда легче завоёвывать прибалтийские страны и вести возможную войну со всем НАТО», — пишет на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучиньский.

В статье он напоминает, что РФ и Белоруссия являются военными союзниками на протяжении долгих лет. Более того, в некотором плане белорусская армия выступает продолжением российских вооружённых сил, а сама Белоруссия — частью стратегического пространства России. Во всяком случае, если бы дело обстояло иным образом, то по мнению Кучиньского, в чём тогда состоял бы весь смысл дискуссии о так называемом сувальском перешейке, то есть о самой короткой сухопутной границе Польши и Литвы? Рассматривая территорию Калининградской области и Белоруссии как одну потенциально враждебную территорию, стратеги НАТО считают этот перешеек самым слабым местом восточного фланга Североатлантического альянса.

«Однако ещё не так давно Александр Лукашенко не стремился выставлять напоказ тесное военное сотрудничество с россиянами. Раз в течение некоторого времени он выступал в качестве защитника суверенитета Белоруссии и спорил с Москвой, начиная от цены на углеводороды и заканчивая дислокацией российской авиабазы ​​в Белоруссии, он просто-напросто не мог демонстрировать продвинутую интеграцию вооружённых сил обеих стран, и, понятное дело, не на основе равноправного партнёрства», — поясняет эксперт.



«Силовое подавление волны протестов, которые прошли после президентских выборов в Белоруссии, и сохранение власти Лукашенко именно благодаря поддержке Кремля, безусловно, изменили риторику белорусского лидера. Время лавирования между Западом и Россией подошло к концу, диктатор уже начал погашать долги перед Москвой за оказанную в прошлом году поддержку, в том числе в военном плане», — добавляет он.

На февральской встрече в Сочи Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным, среди прочего, «совместное противодействие НАТО». 5 марта министры обороны обеих стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин заключили в Москве соглашение о создании трёх учебных центров совместной военной подготовки армий двух стран с определением их расположения. Один из них будет построен в центральной части России, в Нижегородской области, где находится самый современный российский военный полигон. Два других: в Калининградской области и в Гродненской области. «Следовательно, по обе стороны вышеупомянутого «сувальского перешейка». Это чёткий сигнал о том, что для них НАТО — это общий враг», — подчёркивает Кучиньский.

В статье польский журналист выражает уверенность в том, что в ходе учений «Запад-2021» будет практиковаться именно война с НАТО. Ежегодно российская армия проводит крупные стратегические учения в одном из четырёх военных округов: Западном, Восточном, Центральном и Южном. В случае учений «Запад» в них всегда включают белорусскую армию, что лишь выступает доказательством тому, что Москва уже долгие годы в случае возможной войны с НАТО будет рассматривать Белоруссию фактически частью своей территории. Он также обращает внимание на активизацию совместных белорусско-российских тактических учений на территории обеих стран.

«Лукашенко прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что РФ — единственная опора для его власти, поэтому он пойдёт на дальнейшие уступки, которые лишь будут свидетельствовать об углублении интеграции, а фактически о поглощении Россией Белоруссии. Но это не значит, что он согласится со всем и так быстро. К примеру, вместо строительства российской авиабазы ​​в Белоруссии он предложил использовать современные российские боевые самолёты — «на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами», — резюмирует на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучиньский.