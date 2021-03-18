 

Мнение: Хекматияр и талибы в Москве

18.03.2021, 19:20, Разное
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В Москве при посредничестве МИД России и спецпредставителя Путина по Афганистану Замира Кабулова прошли переговоры делегации правительства Афганистана с делегацией Талибана.

Несколько ранее, Талибан уже заявил, что США должны уложиться в сроки и в рамках своих обязательств убраться из Афганистана к 1 мая. США пока раздумывают – кинуть Талибов и повоевать еще пару лет или наконец свернуть эту лавочку.
Стоит также отметить, что в тексте заявления Барадар подчеркивает, что Талибан стремится именно к исламской, а не смешанной системе, на которой настаивает правительство и США. Талибы чувствуют свое преимущество и продвигают свое собственное видение Афганистана как страны, где власть принадлежит политическому исламу. В обмен на это они де-факто готовы "цивилизоваться". В тоже время, в предлагаемый проект резолюции был включен пункт https://rtvi.com/news/-taliban-mozhet-podderzhat-otkaz-ot-vozrozhdeniya-islamskogo-emirata/?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=predstaviteli-terroristicheskogo-dvizheniya&utm_content=49031429 о том, что Талибан должен отказаться от идеи воссоздания "Исламского Эмирата Афганистан" в том виде, в котором он существовал под властью Талибана до вторжения США. Барадар говорит об "инклизивном эмирате", но вполне понятно, что у Талибана и у США с правительством Афганистана, несколько разные представления об инклюзивности.

Текст заявления муллы Барадара, возглавляющего политическое крыло Талибана, которое добивается международной легализации движения.
Де-факто, это выжимка политических воззрений Талибана в том виде, в котором они хотят показывать себя миру.




Гульбеддин Хекамтияр в Москве.

Стоит отметить, что на фоне усилий РФ желающей выступать посредником в афганском конфликте (что позволяет подталкивать процесс ухода США из Афганистана и обеспечивать для РФ пози ции в Афганистане после окончания войны), сюда же пытается влезть и наш "друг Реджеп", который недавно очень озаботился положением мусульман в Афганистане. Это часть его новой стратегии направленной на укрепление дипломатических позиций Турции в Средней Азии. Москва по понятным причинам, не будет слишком уж потакать "другу Реджепу" в его желаниях, стремясь предлагать свои площадки и свой переговорный формат. Впрочем, за счет дружбы с Катаром, у Турции есть различные опции по встраиванию в межафганский диалог, хотя здесь он конечно серьезно запоздал.


80-е годы. Хекматияр и "друг Реджеп".

Источник: Colonel Cassad



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