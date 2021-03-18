Британский регулятор рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий рекомендует продолжать применение вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca. Заявление регулятора было опубликовано 18 марта на сайте британского правительства.

“После приостановки некоторыми странами вакцинации COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за подозрений тромбов агентство подтверждает, что преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 намного перевешивают риски. Люди все равно должны пойти и сделать прививку от COVID-19, когда их об этом попросят. Регулирующий орган Великобритании после тщательного научного обзора всех доступных данных заявил, что имеющиеся данные не предполагают, что тромбы в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны вакциной против COVID-19 AstraZeneca. Это следует из подробного обзора зарегистрированных случаев, а также данных из госпиталей и записей терапевта”, – говорится в сообщении.

Исполнительный директор Джун Рейн заявила, что регулятор получал очень небольшое количество сообщений о чрезвычайно редкой форме тромбов в венах головного мозга (тромбозе синусных вен), которая возникала вместе со снижением уровня тромбоцитов после вакцинации. Но, по ее словам, этот тип тромба может возникнуть естественным образом у людей, которые не были вакцинированы, а также у людей, страдающих COVID-19.

“Учитывая чрезвычайно редкую частоту возникновения этих событий среди 11 млн вакцинированных людей и поскольку связь с вакциной не доказана, преимущества вакцины в предотвращении COVID-19, связанные с риском госпитализации и смерти, перевешивают риски потенциальных побочных эффектов. Пока мы продолжаем расследование этих случаев, в качестве меры предосторожности мы бы посоветовали всем, у кого головная боль продолжается более четырех дней после вакцинации или появляется синяк за пределами места вакцинации через несколько дней, обратиться за медицинской помощью”, – сказала она.

Подобные заявления 18 марта сделали в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения и ЕМА сообщили, что связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза не подтверждена, а преимуществ вакцины все еще больше, чем рисков. Разработчик заявил, что его исследования не выявили доказательств повышенного риска тромбоза среди вакцинированных.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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