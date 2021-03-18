Потураев: Харьковские соглашения в стратегическом смысле – незаживающая национальная рана

Нардепов, голосовавших за Харьковские соглашения, нельзя привлечь к ответственности ни за само голосование, ни за кнопкодавство. Но можно привлечь определенных должностных лиц, причастных к подготовке и принятию документов, заявил в разговоре с “Цензор.НЕТ” нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

По мнению Потураева, отсутствие Харьковских соглашений не помешало бы России, и она все равно оккупировала бы Крым, так как у нее было достаточно сил для этого, а у Украины – “только дезориентированные военные части”. Однако расследовать события тех времен, считает он, все равно надо.

“Президент делает абсолютно правильно, закрывая эти политические “гештальты”. Ведь это в стратегическом смысле – незаживающая национальная рана. Что тогда на самом деле произошло? Кто за это несет ответственность? Надо выяснить”, – сказал Потураев, комментируя поручение Совета национальной безопасности и обороны СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений.

По его словам, опрос депутатов может помочь следствию выяснить, что предшествовало голосованию, что происходило в сессионном зале, кто “дирижировал” этим процессом “за кулисами”.

Потураев отметил, что депутатов нельзя наказать не только за голосование, но и за кнопкодавство, о котором рассказывали нардепы от оппозиции, потому что оно в 2010-м еще не было криминализировано. Однако, считает он, можно привлечь к ответственности определенных должностных лиц – экс-президента Виктора Януковича, чиновников его администрации, членов правительства и экс-спикера Владимира Литвина, который подписывал документ.

“Причин много – драка, отсутствие кворума, подтасованные результаты. Можно поставить под вопрос само по себе голосование… Если будет установлено, что голосование проходило по указаниям тогдашнего президента Януковича и его администрации, это уже будет неплохо. Мы должны разбираться в таких вещах”, – подчеркнул Потураев.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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