Зеленский об иммунизации украинцев препаратом Covishield: Не вижу оснований, чтобы сокращать вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит оснований для уменьшения вакцинации населения от COVID-19 в стране. Об этом глава государства заявил 18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Зеленский отметил, что несмотря на низкий уровень доверия украинцев к вакцинации от COVID-19 уже привито около 90 тыс. человек.

“В Украине есть единственная вакцина, которая доставлена в страну – это Covishield. И в этом факте хочу подчеркнуть, что с 500 тыс. доз препарата мы вакцинировали около 90 тыс. человек. И это несмотря на низкий уровень доверия в мире к вакцинации, и очень низкий уровень доверия среди украинцев. С 90 тыс. людей у нас ни одного летального случая”, – подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, информационная атака относительно вакцины AstraZeneca является серьезным противодействием против этого препарата. В то же время, президент добавил, что США, Великобритания, Польша, Австралия и много других “серьезных стран” не приостановили использование этой вакцины против коронавируса.

“Я не знаю кем эта война начата, но в Украине я пока что не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию. От нашего Минздрава я такую информацию не получал”, – отметил Зеленский.

По данным агентства Bloomberg, на утро 18 марта в мире ввели уже больше 400 млн доз вакцин против коронавируса. За последние сутки прививки от COVID-19 получили в Украине 9,8 тыс. человек, отмечали в Министерстве здравоохранения. С начала кампании привито 81 755 человек, один человек завершил вакцинацию.

Согласно опросу, проведенному 5–9 марта 2021 года Центром Разумкова, 51,5% украинцев заявили, что не намерены делать прививки против коронавируса, 45,2% из них считают недостаточно эффективным или безопасным препарат, который используют для вакцинации в Украине.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Более 10 стран в последние дни заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщали, что связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза не подтверждена, а преимуществ вакцины все еще больше, чем рисков. Разработчик заявлял, что его исследования не выявили доказательств повышенного риска тромбоза среди вакцинированных.

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