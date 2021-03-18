Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

Группа компаний “Молочный альянс” поддержала семьи Праведников народов мира в Киеве подарочными наборами. Об этом 18 марта в Facebook сообщила журналистка, представитель Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Маргарита Яковлева.

“Вместе с проектом “Слово Праведника”, “Молочный альянс” передал наборы семьям Праведников народов мира и их детей в столице. Среди них – Праведники народов мира Нина Богорад, Василий Назаренко, Оксана Антипчук, Лидия Савчук, семьи Праведников народов мира Белостоцких, Глаголевых, Софии Яровой, Катерины Мельничук, Екатерины Кобец, Нины Гудковой и многих других” – написала Яковлева.

Она призвала украинские продовольственные корпорации поддержать семьи Праведников народов Мира своей продукцией.

“Праведник народов Мира – почетное звание государства Израиль, которые получают люди, спасавшие евреев в годы Холокоста, рискуя при этом своими жизнями и жизнями родных… Согласно данным “Яд ва-Шем”, более 2600 украинцев признаны Праведниками народов мира. Многие из Праведников умерли до 1991 года и во времена СССР не получили должной благодарности. Проект “Слово Праведника” старается исправить это сегодня, помогая не только живым Праведникам народов мира, но и их детям и внукам”, – пояснила Яковлева.

https://www.facebook.com/MargaritaYakovleva81/posts/10224602210301233

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

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