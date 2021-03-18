 

Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

18.03.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа компаний “Молочный альянс” поддержала семьи Праведников народов мира в Киеве подарочными наборами. Об этом 18 марта в Facebook сообщила журналистка, представитель Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” Маргарита Яковлева.

“Вместе с проектом “Слово Праведника”, “Молочный альянс” передал наборы семьям Праведников народов мира и их детей в столице. Среди них – Праведники народов мира Нина Богорад, Василий Назаренко, Оксана Антипчук, Лидия Савчук, семьи Праведников народов мира Белостоцких, Глаголевых, Софии Яровой, Катерины Мельничук, Екатерины Кобец, Нины Гудковой и многих других” – написала Яковлева.

Она призвала украинские продовольственные корпорации поддержать семьи Праведников народов Мира своей продукцией.

“Праведник народов Мира – почетное звание государства Израиль, которые получают люди, спасавшие евреев в годы Холокоста, рискуя при этом своими жизнями и жизнями родных… Согласно данным “Яд ва-Шем”, более 2600 украинцев признаны Праведниками народов мира. Многие из Праведников умерли до 1991 года и во времена СССР не получили должной благодарности. Проект “Слово Праведника” старается исправить это сегодня, помогая не только живым Праведникам народов мира, но и их детям и внукам”, – пояснила Яковлева.

https://www.facebook.com/MargaritaYakovleva81/posts/10224602210301233

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / «Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. километров

17.08 / Глава «Аэрофлота» сравнил нынешние цены на авиабилеты с советскими расценками

16.02 / Цифровые водительские права в “Дії” приравняли к бумажным

16.07 / Грибники в Подмосковье обнаружили останки скелета

29.06 / В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

07.11 / Лукашенко заявил, что никто не вправе делать Белоруссию придатком

24.01 / “Если цифры сопоставить”. Песков считает, что на субботние митинги в РФ вышло “мало людей”

18.02 / В 2020 году банки уменьшили количество отделений и продолжили увольнять сотрудников — Нацбанк Украины

29.06 / Финалист конкурса «Лидеры России» стал замглавы Ростуризма

29.11 / Стало известно о причастности убитого в Иране физика к разработке баллистических ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска