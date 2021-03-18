 

Мейхер заблокировала украинского ведущего из-за вопросов о ее груди

18.03.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский ведущий Слава Демин в передаче “Зірковий шлях”, которая 18 марта вышла на канале “Украина”, сообщил, что украинская артистка Надежда Мейхер заблокировала его страницу в Instagram.

Демин предполагает, что это произошло после того, как в марте 2020 года во время разговора с артисткой он задал ей вопрос о размере ее груди.

“Возможно, это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно о груди. Потому что я как мужчина не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Я хотел, чтобы Надя об этом также рассказала”, – заявил  Демин. 

Демин подчеркнул, что зрителям канала было также интересно услышать ответ на этот вопрос.

“Надя, ну разблокируй, мы же уже поговорили”, – обратился Демин к Мейхер после того, как убедился, что на текущий момент его страница по-прежнему заблокирована.

В марте 2020 года на YouTube-канале “Люкс ФМ” вышло интервью Демина с Мейхер. В разговоре ведущий спросил, благодаря чему ее грудь после кормления троих детей остается красивой, и не тяжело ли ей жить с таким размером груди. В ответ певица заявила, что ей противно отвечать на такие вопросы, и пригрозила, что уйдет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / В РФ вспомнили о желтой бабочке Марадоны на ЧМ-2018

18.09 / Отравление Навального, Нобелевская премия мира и тактика Кремля

12.12 / Guardian – «не вторая волна, а приливный вал» — коронавирус продолжает опустошать Латинскую Америку

11.03 / Польский город приостановил все связи с украинским Тернополем из-за прославления Шухевича

29.08 / Экс-главе РКК «Энергия» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

08.10 / Сенаторы США призвали наказать Турцию за использование С-400 против F-16

21.07 / В Черном море продолжаются международные учения «Си Бриз» 

06.07 / Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами

02.09 / Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили перемирие – штаб ООС

05.09 / Rheinische Post – НАТО призвало Россию к участию в международном расследовании по делу Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска