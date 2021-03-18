Мейхер заблокировала украинского ведущего из-за вопросов о ее груди

Украинский ведущий Слава Демин в передаче “Зірковий шлях”, которая 18 марта вышла на канале “Украина”, сообщил, что украинская артистка Надежда Мейхер заблокировала его страницу в Instagram.

Демин предполагает, что это произошло после того, как в марте 2020 года во время разговора с артисткой он задал ей вопрос о размере ее груди.

“Возможно, это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно о груди. Потому что я как мужчина не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. Я хотел, чтобы Надя об этом также рассказала”, – заявил Демин.

Демин подчеркнул, что зрителям канала было также интересно услышать ответ на этот вопрос.

“Надя, ну разблокируй, мы же уже поговорили”, – обратился Демин к Мейхер после того, как убедился, что на текущий момент его страница по-прежнему заблокирована.

В марте 2020 года на YouTube-канале “Люкс ФМ” вышло интервью Демина с Мейхер. В разговоре ведущий спросил, благодаря чему ее грудь после кормления троих детей остается красивой, и не тяжело ли ей жить с таким размером груди. В ответ певица заявила, что ей противно отвечать на такие вопросы, и пригрозила, что уйдет.

—