США и Китай могут столкнуться в Индо-Тихоокеанском регионе

Индо-Тихоокеанский регион стал важным объектом в геополитической стратегии США. Вашингтону предстоит соперничество с Пекином за распространение влияния в этой части планеты.

Идея о «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе» прозвучала еще при президенте США Дональде Трампе, но ее реализация может стать настоящей проблемой для Вашингтона, информирует Foreign Affairs.

Журналисты считают, что американские руководители переосмыслили отношение к этой зоне, но при сложившихся обстоятельствах будет непросто укрепить свои позиции здесь. Китайские власти также считают этот регион важным для внешнеполитической стратегии, поэтому столкновение интересов неизбежно.

Отношение американских властей к Индо-Тихоокеанскому региону оценил независимый политический аналитик Алексей Филиппов. Он также предположил, что столкновение США и Китая может привести к глобальным проблемам.

«Лично мне, как цивилизованному человеку, не хотелось бы допускать самой возможности глобальной войны, даже если наша страна при этом станет сильнее. Даже если «ЧВК Вагнера», например, будут патрулировать какие-нибудь уцелевшие штаты или регионы», – заявил он.

По мнению Филиппова, администрации президента США Джо Байдена лучше договориться с руководством Китая, чтобы избежать ядерного противостояния.