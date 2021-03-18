 

Мария Шукшина назвала вернувшегося в РФ Алексея Серебрякова «настоящим русским человеком»

18.03.2021, 19:16, Разное
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Актриса Мария Шукшина высказалась по поводу возвращения в Россию из Канады Алексея Серебрякова. По ее словам, артист на данный момент с состраданием относится к ситуации, которая происходит в родной стране.
Мария Шукшина назвала своего коллегу «настоящим русским человеком». Она считает, что отъезд из любимой страны можно считать проявлением слабости, так как многие люди не выдерживают. Как отметила знаменитость, жизнь в РФ нельзя назвать легкой. Все граждане стремятся к тому, чтобы у их детей было лучшее будущее, поэтому она их не осуждает за принятое решение.

Возвращение Алексея Серебрякова в Россию Мария Шукшина считает правильным выбором. Артистка призналась, что полностью поддерживает в этом коллегу. К тому же знаменитость напомнила, что в США и странах Европы сейчас жесткий карантин из-за пандемии коронавируса, поэтому она не удивлена.

Как пишет издание «Глобалмск.ру», Алексей Серебряков вместе с семьей несколько лет назад покинул Россию. При этом он тогда отзывался о родине в отрицательном русле, но часто приезжал ради съемок.



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