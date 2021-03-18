 

Названы недомогания, требующие неотложной медицинской помощи

18.03.2021, 19:16, Разное
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Американский врач Кейси Клементс пояснил об определенных недомоганиях, которые требуют оказания неотложной медицинской помощи. По его словам, во время пандемии COVID-19 заметно снизилось количество людей, которые обращались к медикам за таковой. Такую тенденцию врачи связали со страхом подхватить коронавирус.
Существует ряд недомоганий, которые категорически нельзя игнорировать. В противном случае это приведет к развитию тяжелых осложнений или же даже летальному исходу. Если у человека наблюдаются боли в области груди, он не может отдышаться или же присутствуют симптомы предынсультного состояния, например, слабость в одной части тела, то необходимо сразу же вызывать скорую помощь. К тому же опасным признаком является неконтролируемое кровотечение.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, важно регулярно проходить медицинские обследования. К тому же врачи призывают не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к ним.

Источник: medicalxpress.com



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