Microsoft выпустила срочное обновление для устранения ошибок предыдущего патча

Для того чтобы исправить ошибки в последних обновлениях, компания Microsoft вынуждена была срочным образом выпускать внеплановый патч. Напомним, что ранее после закачки планового обновления при попытке распечатать документы на ряде принтеров компьютер выдавал «синий экран смерти».

Теперь внеплановые исправления должны решить проблему. Однако пользователям стоит иметь в виду, что они не устанавливаются автоматически.

Если предыдущий патч уже на вашем устройстве, зайдите в Windows Update, проверьте его наличие в ОС, а также задайте команду установки исправлений вручную. Надо сказать, что Microsoft на этот раз быстро решил появившуюся серьезную проблему с работой самой популярной операционной системы.