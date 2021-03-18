 

Борьба с Twitter и Telegram обошлась «Ростелекому» в 1,7 млрд рублей

18.03.2021, 19:14, Новости дня
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В сети появилась информация о том, во что обошлась российскому бизнесу борьба с ограничениями Twitter и Telegram. Как сообщили компетентные источники, только «Ростелеком» вынужден был раскошелиться минимум на 1,7 млрд рублей.

Дело в том, что предварительно нужно было купить компанию «Рдп.ру», в состав которой входит множество отечественных разработчиков ПО. В частности, она обладает технологиями для DPI-систем, проводящих анализ трафика.

Приобретение обошлось примерно в 1,7 млрд рублей. По другим данным, пришлось в общем заплатить еще на 100 миллионов больше. Зато «Ростелеком» выкупил все сто процентов акций и является безраздельным владельцем разработчика программного обеспечения.



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