Борьба с Twitter и Telegram обошлась «Ростелекому» в 1,7 млрд рублей

В сети появилась информация о том, во что обошлась российскому бизнесу борьба с ограничениями Twitter и Telegram. Как сообщили компетентные источники, только «Ростелеком» вынужден был раскошелиться минимум на 1,7 млрд рублей.

Дело в том, что предварительно нужно было купить компанию «Рдп.ру», в состав которой входит множество отечественных разработчиков ПО. В частности, она обладает технологиями для DPI-систем, проводящих анализ трафика.

Приобретение обошлось примерно в 1,7 млрд рублей. По другим данным, пришлось в общем заплатить еще на 100 миллионов больше. Зато «Ростелеком» выкупил все сто процентов акций и является безраздельным владельцем разработчика программного обеспечения.