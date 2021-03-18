Пушков предложил новый подход в отношениях РФ и США

«Россия больше не должна проявлять автоматическую готовность к взаимодействию по важным для Америки темам, а без нашей страны ряд крупных вопросов решить невозможно», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена.

«В своем ответе Владимир Путин призвал президента Байдена посмотреть в зеркало на самого себя, и на мой взгляд, это абсолютно обоснованно. Джо Байден поддерживал войну в Ираке, на которой погибло около полумиллиона людей. Вместе с администрацией Обамы он превратил Ливию из благополучной по североафриканским стандартам страны в рай для террористов. Совсем недавно Байден отдал приказ о ракетно-бомбовых ударах по территории Сирии, в ходе которых также погибли люди. Из этого видно, что Байден лично несет ответственность за многие преступные действия США в последние годы», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Собеседник также отметил, что не считает слова Байдена простой оговоркой или эмоциональным выпадом в адрес российского лидера. «Думаю, что это намеренное, срежиссированное высказывание, которое никак не следовало из общего контекста и содержания интервью. Создается ощущение, что этот вопрос был заранее предложен Джорджу Стефанопулосу, обозревателю канала АВС, чтобы позволить Байдену согласиться с этим тезисом. К тому же, этот целенаправленный выпад против РФ и лично против Владимира Путина можно воспринимать как сигнал для американских союзников», – полагает Пушков.

По мнению сенатора, администрация Байдена показала, что не намерена искать пути для какого-либо улучшения отношений с Россией. «С их стороны ставка сделана на полную враждебность, никак иначе это трактовать нельзя. Нашей стране нужно сделать соответствующие выводы и перестать себя успокаивать тем, что эти слова – случайность. Вместе с тем надо отметить: высказывания американского президента демонстрируют, что он не очень хорошо осознает последствия своих действий. Обычно главы государств не позволяют себе таких заявлений», – констатировал собеседник.

«США также продолжают говорить о том, что будут взаимодействовать с Россией по интересующим их направлениям. Но как можно себе представить взаимодействие после таких оскорблений и обвинений? РФ необходимо показать, что США больше не будут определять американо-российскую повестку, что мы не закроем глаза на такого рода выпады. По моему убеждению, наша страна не должна автоматически проявлять готовность к взаимодействию по важным для Америки темам, а без РФ ряд вопросов решить невозможно», – заключил Пушков.

В четверг президент РФ Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны американского лидера Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – добавил президент.

По оценке российского лидера, США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на американских условиях. РФ же будет работать с Соединенными Штатами в тех областях, в которых заинтересована сама наша страна, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, подчеркнул президент России.

Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

В ответ Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях отзыва российского посла и о том, как поведение Байдена отразится на отношениях России и США.