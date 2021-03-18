Хуснуллин объяснил, как полностью очистить сточные воды южного побережья Крыма

Новые очистные сооружения позволят очистить 100% сточных вод южного побережья Крыма и 98,5% Севастополя, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вопрос экологии и жилищно-коммунально хозяйства. В программе предусмотрена реализация 29 объектов на сумму 57 млрд рублей, что позволит значительно улучшить состояние экологии в Крыму. Это строительство очистных сооружений. Это давняя, как вы знаете, проблема, по которой много обращений. Теперь можно с уверенность сказать, что все проекты, взятые в работу, идут проектирование, перепроектирование. И это, в конечном итоге, нам позволит очищать водосточные воды в Крыму до 95%, Севастополь до 98,5%, а южное побережье Крыма будет очищено 100% сточных вод», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства в свою очередь попросил Хуснуллина отдельно заняться вопросами организации водоотведения и канализации в южных регионах страны.

«По поводу водоснабжения мы сейчас говорили отдельно и по поводу водоотведения, канализации. Это, особенно по второму вопросу, проблема, конечно, для всего юга России: и для Сочи, и для Геленджика, и для Новороссийска, Анапы, и для всего Крыма и Севастополя», – сказал Путин.

Президент отметил, что решение этих вопросов требует больших капитальных затрат и должного внимания. «Я прошу вас, Марат Шакирзянович, тоже обратить на это внимание. Мы с вами разговаривали на этот счет уже, но этим нужно заняться отдельно», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона.

Также в ходе телемоста замминистра обороны Тимур Иванов доложил президенту, что ведомство выполнило его поручение по бесперебойной подаче воды в Севастополь. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания сообщил, что в Крыму и Севастополе полностью ликвидирован острый дефицит воды.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.