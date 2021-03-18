Мечта любого мальчишки: Мария Кожевникова показала, какой праздник устроила сыновьям

В январе старшие сыновья Марии Кожевниковой праздновали дни рождения: 19-го исполнилось 7 лет Ивану, а 26-го – 6 лет Максиму. Отметить эти события было решено на одном празднике – и каком! Актриса обратилась за помощью к Музею техники Вадима Задорожного, где мальчикам и их друзьям провели экскурсию и познакомили с настоящей боевой техникой, а затем предложили сыграть в лазертаг – это такая высокотехнологичная “битва”, в которой участники команд выбивают противников из игры безопасными лазерными выстрелами из бластеров-автоматов. Восторг был предсказуем.

Васе мы трёхлетие не отмечали, по понятной всем причине, а вот заныкать праздник старшим было невозможно! А я как человек гиперответственный стала думать, как так сделать, чтобы все были довольны и при этом без рисков для здоровья! И надо сказать, у меня получилось, – 90% улицы и только на тортик зашли погреться. Долго в голове я продумывала площадку, так, чтобы интересно детям, комфортно для взрослых и органично с едой на улице – музей военной техники @zadorozhnymuseum. И танки, и самолёты, стрельба, и знакомство с оружием, и полевая очень вкусная кухня с горячим чайком! А ещё музей предложил нам мегакрутой лазертаг. Дети бились 3 часа, и этого оказалось мало, – рассказала Кожевникова.

Иван и Максим Иван и Вячеслав Фетисов

После такого насыщенного и активного дня на свежем воздухе компания переместилась в кафе, где праздник продолжили уже аниматоры. А приятным завершением вечера стали торты, свечи на которых Иван, Максим и младший Василий задували по очереди.

Для Васи в компенсацию его не случившегося июльского дня рождения пригласили аниматоров maincraft. Очень он их любит!

В общем, по отзывам детей и родителей это получился самый крутой день рождения. Спасибо нашим гостям за настроение, пожелания и подарки! Счастливы дети, счастливы мы! – добавила Мария.