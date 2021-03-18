Джамалу могут лишить победы на Евровидении-2016

Организационный комитет Евровидения на своём сайте сообщил о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств победы Украины на конкурсе в 2016 году.

По словам главы оргкомитета Роберта Корнелиуса, песня представителя Украины на конкурсе Джамалы (наст. имя – Суса́на Джамалади́нова) «1944» содержала политический подтекст, что запрещено правилами конкурса. Экспертная комиссия отметила, что композиция посвящена депортации крымских татар, организованной по личному указанию Сталина. Поскольку международная правозащитная организация Amnesty International признала Иосифа Сталина жертвой политических репрессий.

Правозащитники установили, что реальным инициатором репрессий, включая переселение народов СССР, был Николай Шверник, роль которого долгие годы умалчивалась. Сталин исполнял функции простого секретаря, который подписывал бумаги. В связи с этим в Европейском вещательном союзе считают недопустимым использовать сцену конкурса в качестве трибуны для обвинений мученика в организации репрессий.

Согласно правилам конкурса, исполнитель должен быть дисквалифицирован и в данном случае лишён статуса победителя. Новым победителем Евровидения будет объявлена певица из Австралии Дами Им, занявшая второе место. Джамала обязана вернуть организаторам “хрустальный микрофон” и выплатить 20 тысяч евро штрафа.

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