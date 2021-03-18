 

Зеленский заявил, что в Украине “перекроют кислород” всем, кто разрушает независимость государства

18.03.2021, 18:28, Новости дня
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Украинская власть “перекроет кислород” всем людям, которые “разрушают” независимость Украины. Об этом 18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Глава государства напомнил, что в Украине после аннексии РФ Крыма продолжается война на Донбассе, а также идет информационная война внутри страны.

“Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями”, – сказал Зеленский, комментируя введение санкций против трех украинских телеканалов, которые связывают с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

Зеленский отметил, что такие действия власти будут направлены против людей, “у которых, кроме паспорта Украины, больше нет ничего украинского”.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

19 февраля по решению СНБО были введены санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

16 марта иск об обжаловании указа президента в Верховный суд Украины подал Медведчук. 18 марта в суд поступили еще три иска, обжалующих санкции против Медведчука и его окружения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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