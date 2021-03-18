 

Бабкин отреагировал на заявление жены о его многочисленных изменах

18.03.2021, 18:28, Новости дня
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Украинский музыкант Сергей Бабкин 18 марта в Instagram отреагировал на заявление супруги Снежаны, рассказавшей в эфире “1+1” о его многочисленных изменах. 

“Эта ситуация изменила нашу жизнь, четко определив границу между до и после, между прошлым и будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а, заглянув глубоко внутрь, развязать ее, верю, что и у других это получится”, – написал артист.

По словам Бабкина, история с изменой легла в основу его нового трека “Вона знає”.

“Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно! Но все случайности не случайны. 26 марта выходит мой новый сингл – песня об этом! Песня-осознание! Песня-опыт!” – резюмировал Бабкин.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

В августе 2020 года Бабкин, рассказывая о своих изменах в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, заявил, что вымаливал прощения у супруги на коленях. В марте 2021 года Снежана Бабкина рассказала, как узнала об изменах мужа. По словам жены музыканта, за три года у него было 100 женщин, с которыми он ей изменил. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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