Против нардепа от ОПЗЖ Рабиновича открыли уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма

Против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Рабиновича открыто уголовное производство за публикацию карты Украины без Крыма. Об этом сообщила нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская, подававшая обращение по этому поводу в Офис генпрокурора.

Бобровская опубликовала фото ответа из ведомства, в котором говорится, что по ее обращению открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Solomiia Bobrovska / Facebook

“Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО по обнаглевшей пятой колонне”, – заявила Бобровская.

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/3596429273803296

Рабинович опубликовал карту без Крыма 1 марта. Помимо этого, на карте указаны фейковые образования “ДНР” и “ЛНР”. Карта с заголовком “На какой мове говорит незалежная” якобы демонстрирует, какой язык в быту используют украинцы в зависимости от региона проживания. Рабинович сослался на Киевский национальный лингвистический университет, однако в пресс-службе университета подчеркнули, что это неправда.

В СБУ заявили, что изучают пост Рабиновича.

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