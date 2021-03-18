Первый мэр Севастополя Семенов: Идеологом Харьковских соглашений был Азаров. Они как бы снимали Украину с газовой иглы, но продлевали пребывание флота, что несравнимо дороже газа

В интервью изданию “ГОРДОН” первый мэр Севастополя Виктор Семенов заявил, что идеологом подписания Харьковских соглашений был экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

“[У России] было два варианта. Первый – подготовить экономически обоснованное решение по аренде с фактическим протекторатом над городом. И второй – силовой. Рассуждения были такие (мне это известно из разговоров с россиянами): договор перестает существовать, [Черноморский] флот остается без статуса, выводить его некуда, и тогда вступает в силу человеческий фактор, принимается обращение к севастопольцам, а после, соответственно, по схеме. Думаю, что именно с тех пор работа спецслужб РФ в Севастополе стала более предметной и интенсивной. Позднее, уже где-то в 2012–2013 годах, мне стало известно, что подготовка новых арендных отношений все же велась, но вмешался случай. А вернее, Харьковские соглашения… Идеологом соглашений являлся премьер-министр Николай Азаров. Эти договоренности как бы снимали Украину с российской газовой иглы, но продлевали пребывание ЧФ РФ до 2042 года, что было несравнимо дороже газа”, – подчеркнул Семенов.

По его словам, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не вмешивался в переговоры по вопросам, которые касались размещения в Севастополе Черноморского флота РФ.

“Важный момент: это соглашение не прошло в Украине соответствующую процедуру согласования международных договоров, что отразилось на переговорном процессе в рамках украинско-российской подкомиссии по пребыванию ЧФ РФ в Украине. Янукович в переговоры не вмешивался. Он решил проблему с газом, все остальное его не интересовало. Россия старалась расширить полномочия ЧФ, а Украина – наоборот, сузить, усилить контроль за его пребыванием. Самым страшным для России стало украинское вето на замену устаревшего вооружения, кораблей, самолетов. Получалось, что уже к 2032 году выводить из Украины было бы нечего – только вывозить металлолом. Ситуация, мягко говоря, становилась тупиковой. И формальную причину россияне нашли – Майдан и выбор Украиной другого пути развития”, – отметил Семенов.

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11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило Януковичу о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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