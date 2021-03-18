Моряки с затонувшего у берегов Румынии судна вернулись в Украину

Члены экипажа судна “Волго Балт 179”, затонувшего 11 марта у берегов Румынии, 18 марта вернулись в Украину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Румынии.

Моряки в сопровождении дипломатов прибыли на пункт пересечения границы Рени. После этого их отправили в Одессу, где моряков встретят представители компании-оператора затонувшего судна.

Состояние здоровья десяти спасенных членов экипажа затонувшего сухогруза удовлетворительное.

“Во время пребывания в Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки на родину”, – отметили в посольстве.

Сухогрузное судно “Волго Балт 179” с украинским экипажем, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца, затонуло 11 марта примерно в 70 морских милях (около 130 км) от пункта назначения. Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, одна из них женщина. Двое погибли, один человек пропал без вести.

Причиной крушения глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков назвал сложные погодные условия и несоблюдение капитаном судна и судоходной компанией правил безопасной эксплуатации судна.

Судно было построено в 1973 году.

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