Ученые установили средний возраст наступления старости

Ученые назвали средний возраст наступления старости. При проявлении в середине жизни физической или умственной слабости необходимо обратить внимание на состояние своего здоровья, поскольку со временем оно может значительно ухудшиться.

Несмотря на то, что у людей старость протекает с разной скоростью, наиболее очевидно она проявляется в 45 лет. Об этом заявили сотрудники Университета Дьюка, где был детально изучен этот процесс. После проявления первых признаков старения человеку необходимо обратить внимание на образ жизни, поскольку многие проблемы на данном этапе способны обостриться.

Ключ к здоровой старости, по мнению ученых, кроется в профилактике болезней, не успевших проявить себя в полную силу. У некоторых людей к 45 годам еще нет серьезных заболеваний, иные же уже начинают ощущать неудобства. Но эксперты подчеркивают, что данная планка усредненная, все же этот параметр специфический и зависит от многих факторов.

Источник: glas.ru