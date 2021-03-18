 

В брюссельской капусте обнаружены главные вещества для долголетия

18.03.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики обнаружили в брюссельской капусте главные вещества, необходимые для достижения долголетия. Результаты недавних исследований показали, что в данном овоще содержатся многие витамины и микроэлементы, укрепляющие организм в целом.
В чашке вареной брюссельской капусты имеется около четырех граммов клетчатки. Она помогает контролировать уровень глюкозы в крови и улучшает процесс пищеварения. Овощ считается суперпродуктом из-за наличия антиоксидантов.

Участники одного из исследований в день потребляли больше двух чашек брюссельской капусты, в результате на клеточном уровне уменьшались повреждения минимум на треть.

Овощ является источником витамина С, который укрепляет иммунитет, способствует выработке коллагена. К тому же в продукте имеется витамин К, который важен для здоровья костей.

Источник: food.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Мнение: Грета раскрыла карты, расизм в хоккее и рекордный набор госдолга

27.01 / Эксперты рассказали о привычках, повышающих риск заболеть раком

26.01 / Лариса Долина назвала «ничтожеством» виновного в болезни Юлии Началовой

14.10 / Ученые: Витамин С из фруктов улучшает настроение

10.07 / Ефим Шифрин 20 лет назад перестал себя считать «аншлаговским артистом»

21.08 / Мнение: Никто не хотел убивать

04.02 / Телеканал CW продлил 12 своих сериалов, в том числе «Флеш» и «Бэтвумен»

15.01 / Регина Дубовицкая рассказала о гениальных творческих планах покойного Бориса Грачевского

23.12 / В Подольске преступники в маске ограбили ломбард на миллион

25.07 / «Чики» Эдуарда Оганесяна: Дай, ну что же ты!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска