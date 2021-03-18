В брюссельской капусте обнаружены главные вещества для долголетия

Медики обнаружили в брюссельской капусте главные вещества, необходимые для достижения долголетия. Результаты недавних исследований показали, что в данном овоще содержатся многие витамины и микроэлементы, укрепляющие организм в целом.

В чашке вареной брюссельской капусты имеется около четырех граммов клетчатки. Она помогает контролировать уровень глюкозы в крови и улучшает процесс пищеварения. Овощ считается суперпродуктом из-за наличия антиоксидантов.

Участники одного из исследований в день потребляли больше двух чашек брюссельской капусты, в результате на клеточном уровне уменьшались повреждения минимум на треть.

Овощ является источником витамина С, который укрепляет иммунитет, способствует выработке коллагена. К тому же в продукте имеется витамин К, который важен для здоровья костей.

Источник: food.news