Лена Темникова раскрыла секреты ухода за длинными волосами

В своем микроблоге Instagram певица Лена Темникова призналась, что ей сейчас больше нравятся длинные локоны, а не каре. Она раскрыла фолловерам свои секреты ухода за волосами и составила список процедур, которые помогут поддерживать их здоровье и красоту.

По словам Лены Темниковой, ей часто делают комплименты по поводу длинных волос. Однако она признается, что отрастить такую шевелюру ей было непросто. Певица рассказала, что постоянно следует ряду советов стилистов, чтобы ее волосы оставались красивыми. Экс-солистка группы Serebro призвала не носить синтетическую одежду, если необходимо сохранить укладку в течение дня – в противном случае волосы станут наэлектризованными, особенно в холодное время года. Когда артистке делают сложную укладку с большим количеством стайлинга, она в обязательном порядке вечером моет голову. Нельзя ложиться с гелем и лаком на волосах.

Ежедневно Лена Темникова делает на протяжении пяти минут массаж головы. Она верит, что такая процедура помогает более быстрому росту шевелюры. В случае если начинается выпадение волос, певица рекомендует проверить железо в организме, так как оно может быть ниже необходимого уровня.

Также артистка прокомментировала мнение о том, что в зимний период следует обязательно носить шапку, а летом – защищать волосы от попадания ультрафиолета. Однако она убеждена, что это неправда, и обожает, когда после моря пряди красиво выгорают.