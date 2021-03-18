 

Компании TSMC и Samsung далеко оторвались от конкурентов

18.03.2021, 18:24, Новости дня
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По данным статистики, компания TSMC из Тайваня сейчас контролирует более половины мирового производства полупроводниковых изделий для электронных устройств. Для того чтобы обеспечить еще больший отрыв от конкурентов, она только в этом году потратит 28 млрд долларов на развитие технологий.

Однако в затылок дышит другой промышленный гигант – Samsung Electronics, который также вкладывает в свое развитие гигантские суммы.

На фоне американских санкций Китай пытается догнать эту пару лидеров. Однако сделать это будет непросто. По мнению аналитиков компании IC Insights, в ближайшие годы разрыв будет только увеличиваться. Даже если КНР будет ежегодно тратить для достижения этой цели не менее 30 млрд долларов, догнать лидеров не удастся в ближайшую пятилетку.



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