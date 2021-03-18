Компании TSMC и Samsung далеко оторвались от конкурентов

По данным статистики, компания TSMC из Тайваня сейчас контролирует более половины мирового производства полупроводниковых изделий для электронных устройств. Для того чтобы обеспечить еще больший отрыв от конкурентов, она только в этом году потратит 28 млрд долларов на развитие технологий.

Однако в затылок дышит другой промышленный гигант – Samsung Electronics, который также вкладывает в свое развитие гигантские суммы.

На фоне американских санкций Китай пытается догнать эту пару лидеров. Однако сделать это будет непросто. По мнению аналитиков компании IC Insights, в ближайшие годы разрыв будет только увеличиваться. Даже если КНР будет ежегодно тратить для достижения этой цели не менее 30 млрд долларов, догнать лидеров не удастся в ближайшую пятилетку.