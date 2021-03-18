 

«МегаФон» объединяет семь биллинговых систем

18.03.2021, 18:24, Новости дня
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Как сообщили представители российской компании «МегаФон», новая платформа BSS, разработка и внедрение которой началось еще в 2015 году, позволит объединить все семь используемых оператором биллинговых систем.

Компания в самом начале решила не спешить с внедрением инновации, а проводить изменения поэтапно. В результате удалось избежать шоковых реформ, полностью использовать ресурс теперь уже устаревших решений и поэтапно перейти к полному внедрению новой технологии.

За прошедшее время специалисты унифицировали процессы на всех филиалах «МегаФона». Затраты на перевооружение также не будут полностью переложены на плечи потребителя, так как компания продолжает вести гибкую тарифную политику.



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