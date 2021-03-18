Названо число желающих восстановления СССР россиян

Почти половина россиян хотели бы восстановления СССР, больше 67% жалеют о распаде Союза, а 72 % считают, что его воссоздание невозможно, сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

«Когда мы спросили, хотели бы люди восстановления СССР, в поддержку этой идеи высказались 49% россиян, обратное мнение выразили 40%. Когда мы спрашиваем, возможно или невозможно воссоздание единого союза бывших республик СССР, сегодня 72% заявляют, что это невозможно, и только 23% говорят, что в принципе это возможно», – цитирует РИА «Новости» Мамонова.

Он отметил, что при ответе на вопрос по поводу эмоциональных оценок распада СССР у респондентов преобладали негативные отзывы. «При ответе на закрытый вопрос 45% заявили о разочаровании… Основная достаточно эмоциональная оценка – это жалость, сожаление, грусть при любом формате (заданного вопроса)», – отметил Мамонов.

По словам эксперта, такого рода оценки преобладают у представителей возрастной группы от 35 лет. В то же время 70% тех, кому сейчас от 18 до 24 лет, при ответе на данный вопрос не испытывают никаких эмоций.

По словам Мамонова, 67% россиян сожалеют, что СССР распался, обратного мнения придерживаются лишь четверть опрошенных. «На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении СССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить Советский Союз как обновленной федерации равноправных суверенных республик и так далее. Обратного мнения придерживаются всего 19%. Даже в возрастной группе 18-24 56% заявили, что они бы скорее поддержали сохранение Советского Союза в новой «редакции», – сказал эксперт.

Ранее ВЦИОМ заявил, что правильно расшифровать, что такое СССР, смогли 84% россиян, а среди его основных причин распада назвали внутренние проблемы.

Напомним, результаты опроса ВЦИОМ показали, что первого президента СССР Михаила Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.