 

Путин поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма

18.03.2021, 18:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин пришел на праздничный концерт в «Лужниках» в честь седьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Глава государства поднялся на сцену, откуда начал свое обращение к собравшимся на трибунах.

В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как «Хор Турецкого», группа «Руки вверх», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие, передает РИА «Новости».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.



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