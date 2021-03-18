Мнение: Ясно, это со мной что-то не так.

Добрый вечер. Прочитал в одном журнале переживания, что вот, ля-ля-ля, Россия не относится с должным пиететом к несчастным актёрам из нацменьшинств и никуда их, бедных, не приглашает. И вспомнил, как мне одна доказывала, мол, негры в ролях белых исторических персонажей – это нормально, а если у меня от этого бомбит, значит, это со мной что-то не так. И да, я давно понял, что со мной в этом плане действительно что-то не так. У меня бомбит, например, даже когда я вижу в “Чёрной кошке” Гелу Месхи (вместо которого роль следовало отдать Гелкиному партнёру по съёмкам Дмитрию Соломыкину, который и то больше был похож) вместо высокого светловолосого блондина Ваньки Митина (хотя фильм, вынужден признать, сняли действительно шикарный, из-за них Ваньку теперь вспоминаю только черноволосым крепышом, а не высоким блондином). А про Яглыча в роли Потёмкина (такого цирка ещё не видел, конечно) или засовывания режиссёрами в Петрова… тьфу, хотел сказать, засовывания режиссёрами Петрова в каждый фильм, где он ни разу не уместен, вообще молчу. Да, я считаю, что в фильмах должно быть историческое соответствие. Но вы-то, те, кто вообще против него, тоже на этом не останавливайтесь! Если вы считаете, что негры в ролях Карениных и Волконских – это “ачотакова”, то идите уж до конца, не останавливайтесь только на неграх! Например, снимите фильм про обращение непризнанного художника Адольфа в иудаизм и установление в Германии режима сплошной толерантности и человеколюбия с каканием бабочками или там про завоевание высоких голубоглазых монголов, процветающих на Руси под покровительством мудрых рептилоидов с Нибиру, злыми узкоглазыми русскими, подосланными проклятым Трампом, либо про любовь какого-нибудь маленького горбатого карлика с ДЦП Алексея Орлова к своему Гришке, а сыгранная какой-нибудь азиаткой Екатерина пусть страдает, глядя на всё это, и собирается менять пол! И кстати, а как вам негры-то в ролях снимающегося сейчас западного фильма о сталинском лагере? Тоже “ачотакова” и “ничего страшного” или всё-таки наконец уже достигли дна или вершины идиотизма и доигрались с толерастией?

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