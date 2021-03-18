Байден извинился перед Кадыровым за слова о Путине

Президент США Джо Байден в своём видеообращении принёс извинение главе Чечни Рамзану Кадырову за слова оскорбительного характера по отношению к Президенту Российской Федерации.

В видеообращении Байден объяснил казус тем, что забыл принять снотворное в прошлую ночь и плохо спал. Он извинился перед Путиным, Кадыровым и перед всеми жителями РФ и пообещал, что больше таких неприятных моментов не повторится.

Глава Чечни принял извинения Байдена и посоветовал в будущем думать, прежде, чем что-то сказать о гражданах России.

В тот же вечер на всей территории США прозвучали фейерверки в честь Кадырова и всего чеченского народа.

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